Sintercast A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sintercast A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,55 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sintercast A 1,04 SEK je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 26,4 Millionen SEK – eine Minderung von 26,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 35,8 Millionen SEK eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,49 SEK beziffert, während im Vorjahr 4,85 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 135,60 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 108,00 Millionen SEK.

