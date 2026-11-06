Sintercast A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sintercast A hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,74 SEK gegenüber 0,620 SEK im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Sintercast A im vergangenen Quartal 34,3 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sintercast A 23,5 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at