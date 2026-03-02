Sinteza vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sinteza hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Sinteza vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 RON. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 RON je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,1 Millionen RON – eine Minderung von 43,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,2 Millionen RON eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,050 RON ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,130 RON je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 85,87 Prozent auf 0,39 Millionen RON. Im Vorjahr hatte Sinteza 2,76 Millionen RON umgesetzt.

Redaktion finanzen.at