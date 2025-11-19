Sinteza zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sinteza hat sich am 17.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 RON. Im Vorjahresviertel hatte Sinteza -0,020 RON je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 0,1 Millionen RON in den Büchern – ein Minus von 61,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sinteza 0,2 Millionen RON erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at