Sintokogio legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sintokogio lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -322,73 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sintokogio ein EPS von 43,62 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 47,78 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 44,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -309,800 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sintokogio ein EPS von 52,59 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 176,18 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Sintokogio 150,22 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at