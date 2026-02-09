Sintokogio vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sintokogio ließ sich am 06.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sintokogio die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,52 JPY gegenüber 2,76 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sintokogio in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42,69 Milliarden JPY im Vergleich zu 38,05 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at