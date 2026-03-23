SiNtx Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SiNtx Technologies hat am 20.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 46,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 6,160 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -15,190 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 1,02 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 64,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem SiNtx Technologies 2,89 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust von 6,060 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 1,10 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at