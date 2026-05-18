SiNtx Technologies legte Quartalsergebnis vor

SiNtx Technologies hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

SiNtx Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,70 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,290 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,70 Prozent auf 0,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at