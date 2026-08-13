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13.08.2026 06:31:29
SiNtx Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SiNtx Technologies veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
SiNtx Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,910 USD je Aktie gewesen.
SiNtx Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 200 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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