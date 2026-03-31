LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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31.03.2026 03:08:05
Sionna Chief Legal Officer Cashed Out Her Shares. Her Options Are Another Story
On March 5, 2026, Sionna Therapeutics (NASDAQ:SION) Chief Legal Officer Jennifer Fitzpatrick disposed of 10,250 shares of common stock via a derivative-based sale, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($33.86).* 1-year performance calculated using March 27, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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