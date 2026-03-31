LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004

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31.03.2026 03:08:05

Sionna Chief Legal Officer Cashed Out Her Shares. Her Options Are Another Story

On March 5, 2026, Sionna Therapeutics (NASDAQ:SION) Chief Legal Officer Jennifer Fitzpatrick disposed of 10,250 shares of common stock via a derivative-based sale, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($33.86).* 1-year performance calculated using March 27, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Iran-Krieg im Blick: ATX und DAX schließen fester -- Wall Street schlussendlich uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Montag zuletzt stärker. Die US-Börsen bewegten sich auf unterschiedlichen Seiten der Nulllinie. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart vorwiegend auf tieferem Niveau.
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