Sionna Therapeutics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sionna Therapeutics lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Sionna Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,620 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at