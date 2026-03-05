Sionna Therapeutics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sionna Therapeutics hat am 02.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sionna Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -0,360 USD vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,880 USD. Im Vorjahr hatten -1,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at