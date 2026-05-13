SIOS Technology stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SIOS Technology hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 15,35 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SIOS Technology 4,49 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 5,90 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,99 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at