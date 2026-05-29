SIP Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SIP Industries hat am 27.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,13 INR. Ein Jahr zuvor waren -0,500 INR je Aktie erzielt worden.

SIP Industries hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,530 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,620 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at