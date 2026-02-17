SIP Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SIP Industries hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

SIP Industries vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,14 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 INR je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at