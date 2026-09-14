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14.09.2026 06:31:29
SIP Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SIP Industries ließ sich am 11.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SIP Industries die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SIP Industries ein EPS von -0,120 INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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