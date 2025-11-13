SIR Royalty: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SIR Royalty hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,13 CAD. Im letzten Jahr hatte SIR Royalty einen Gewinn von 0,450 CAD je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.at