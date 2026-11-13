SIR Royalty mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SIR Royalty hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,03 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,130 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,0 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,9 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at