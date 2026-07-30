Sirca Paints India: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sirca Paints India lud am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,85 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,59 INR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 1,30 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sirca Paints India 1,14 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at