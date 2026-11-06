Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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06.11.2026 12:09:00
Siri AI: Apples Chatbot kann bald mit Dateien operieren
Apple liefert mit der Entwicklerbeta von iOS 27.3 größere Verbesserungen für sein KI-System. Dazu gehören auch diverse neue Skills und mehr Developer-Zugriff.
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Nachrichten zu Apple Inc.
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06.11.26
|Zuversicht in New York: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
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06.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
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06.11.26
|Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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06.11.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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06.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
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06.11.26
|NYSE-Handel: So performt der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
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06.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht am Freitagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
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06.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|03.11.26
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Aktien in diesem Artikel
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Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.