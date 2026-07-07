Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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07.07.2026 17:22:00
Siri AI spricht erstmals mit Dritt-Apps - Beta 3 zeigt Apples Strategie
Erste Tests von iOS 27 Beta 3 zeigen: Siri AI kann bereits Informationen aus Drittanbieter-Apps abrufen. Apple profitiert dabei von vorhandenen APIs.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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