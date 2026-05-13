Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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13.05.2026 13:05:00
Siri als Chatbot: Bericht zu Apples Planungen verrät Details
iOS 27 soll den gordischen KI-Knoten zerschlagen. Basis ist wohl die ungeliebte Siri, die mehr Apple Intelligence kriegt – und ein Gemini-Herz samt Chat.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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