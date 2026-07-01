Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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01.07.2026 14:44:20

Siri KI doch früher in der EU? Apple wohl verhandlungsbereit

Nach der Pattstellung schaltet sich Tim Cook persönlich ein: Ein virtuelles Krisentreffen mit der EU-Spitze soll den Start von Siri AI in Europa doch noch rettenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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