Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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01.07.2026 14:44:20
Siri KI doch früher in der EU? Apple wohl verhandlungsbereit
Nach der Pattstellung schaltet sich Tim Cook persönlich ein: Ein virtuelles Krisentreffen mit der EU-Spitze soll den Start von Siri AI in Europa doch noch rettenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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