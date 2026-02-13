Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
13.02.2026 11:10:00
Siri-Verzögerung: Apple veröffentlicht Stellungnahme
Die Börse nahm es gar nicht gut auf: 5 Prozent ging es für Apple nach Berichten zu Siri-Problemen am Donnerstag herunter. Der Konzern äußert sich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
