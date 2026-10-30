Sirius XM Aktie
WKN DE: A1W8XE / ISIN: US82968B1035
|
30.10.2026 06:53:18
Sirius XM: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Sirius XM (NASDAQ:SIRI) raised its full-year guidance across revenue, free cash flow, and adjusted EBITDA, or earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization, by $25 million each.
Long-term investors care because structural cost cuts and stabilizing subscriber metrics are expanding cash margins. Three key takeaways from management explain how the strategy is unfolding.
Management's strategy focuses on subscriber lifetime value over short-term account growth. Secondary household accounts called Companion plans and multiyear dealer packages are reducing customer cancellations across core vehicle listening.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sirius XM Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Sirius XM Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.