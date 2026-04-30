Sirius XM Aktie
WKN DE: A1W8XE / ISIN: US82968B1035
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30.04.2026 13:24:24
Sirius XM Holdings Inc. Profit Climbs In Q1
(RTTNews) - Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) revealed earnings for its first quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $245 million, or $0.72 per share. This compares with $204 million, or $0.59 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 1.1% to $2.091 billion from $2.068 billion last year.
Sirius XM Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $245 Mln. vs. $204 Mln. last year. -EPS: $0.72 vs. $0.59 last year. -Revenue: $2.091 Bln vs. $2.068 Bln last year.
The company expects total revenue of approximately $8.5 billion for full-year 2026.
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