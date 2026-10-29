Sirius XM Aktie
WKN DE: A1W8XE / ISIN: US82968B1035
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29.10.2026 12:15:36
Sirius XM Holdings Inc. Q3 Sales Decline
(RTTNews) - Sirius XM Holdings Inc. (SIRI) released a profit for third quarter of $317 million
The company's earnings came in at $317 million, or $0.78 per share. This compares with $297 million, or $0.84 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 0.3% to $2.153 billion from $2.159 billion last year.
Sirius XM Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $317 Mln. vs. $297 Mln. last year. -EPS: $0.78 vs. $0.84 last year. -Revenue: $2.153 Bln vs. $2.159 Bln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 8.55 B
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