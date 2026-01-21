Sirius XM Aktie
WKN DE: A1W8XE / ISIN: US82968B1035
|
21.01.2026 12:40:00
Sirius XM vs. Streaming Platforms: Does the Legacy Audio Player Still Belong in Portfolios?
Sirius XM (NASDAQ: SIRI) has been on a wildly disappointing run for shareholders over the past five years: The stock has generated a total return of negative 59%.It has been a difficult environment for the company to navigate. Technological innovation and disruptive forces are impacting the business, and it faces stiff competition from some powerful internet companies.Does Sirius XM stock still belong in retail investors' portfolios? Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Sirius XM Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Sirius XM Inc
