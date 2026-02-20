|
20.02.2026 06:31:28
SiriusPoint hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
SiriusPoint hat am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 2,05 USD. Im letzten Jahr hatte SiriusPoint einen Gewinn von -0,130 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat SiriusPoint im vergangenen Quartal 973,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 58,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SiriusPoint 612,8 Millionen USD umsetzen können.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 3,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,06 USD je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 23,09 Prozent auf 3,21 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.