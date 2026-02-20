SiriusPoint hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SiriusPoint hat am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 2,05 USD. Im letzten Jahr hatte SiriusPoint einen Gewinn von -0,130 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat SiriusPoint im vergangenen Quartal 973,7 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 58,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SiriusPoint 612,8 Millionen USD umsetzen können.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 3,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,06 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 23,09 Prozent auf 3,21 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

