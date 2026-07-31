SiriusPoint informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SiriusPoint lud am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,55 Prozent zurück. Hier wurden 744,1 Millionen USD gegenüber 748,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at