SiriusXM Aktie
WKN DE: A3ELRR / ISIN: US8299331004
|
20.01.2026 20:15:00
SiriusXM: Is This Cash-Generating Media Stock Still Worth Owning?
SiriusXM (NASDAQ: SIRI) may be one of the more difficult stocks for some investors to understand. Berkshire Hathaway certainly likes it, as it accumulated about 37% of its outstanding shares while Warren Buffett was at the helm.However, subscribers are leaving the platform, and its stock is down more than 60% over the last five years. Knowing those facts, is there something in SiriusXM stock that only Buffett's former team sees, or should investors pass on this name?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SiriusXM Holding Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: SiriusXM zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: SiriusXM zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: SiriusXM stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: SiriusXM stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu SiriusXM Holding Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SiriusXM Holding Inc Registered Shs
|17,30
|0,87%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZollsorgen halten an: ATX geht stärker aus dem Handel -- DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte stärker, wohingegen der deutsche Leitindex nachgab. Der Dow legt daneben zu. Am Mittwoch wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes verschiedene Vorzeichen aus.