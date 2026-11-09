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09.11.2026 15:09:16

SiriusXM Appoints Anjali Sud As CEO To Succeed Jennifer Witz

(RTTNews) - Satellite radio and audio entertainment company SiriusXM Holdings Inc. (SIRI) on Monday announced the appointment of Anjali Sud as Chief Executive Officer, effective January 1, 2027, succeeding Jennifer Witz.

The company said Witz will step down as CEO after nearly 25 years with SiriusXM and will remain in an advisory role through the end of 2027.

Sud has been serving as an independent director on SiriusXM's board since March 2025 and will remain a board member following her appointment.

SiriusXM said Sud currently serves as Chief Executive Officer of streaming platform Tubi, where she has overseen the company's expansion and audience growth. Prior to joining Tubi, Sud had served as CEO of Vimeo.

Shares of SiriusXM fell 0.96% to $32.09 in premarket trading after ending Friday's session down 1.67%.

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