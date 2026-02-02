SiriusXM Aktie
WKN DE: A3ELRR / ISIN: US8299331004
|
02.02.2026 18:18:32
SiriusXM Stock Is Down 14% in One Year, and One Fund Just Cut Its Stake By $3 Million
On February 2, Capital Management Corp disclosed selling 147,767 shares of Sirius XM Holdings (NASDAQ:SIRI) in the fourth quarter, an estimated $3.18 million trade based on quarterly average pricing.According to its SEC filing dated February 2, Capital Management Corp sold 147,767 shares of Sirius XM Holdings during the fourth quarter. The estimated value of the trade was $3.18 million, based on the mean closing price for the period. The fund ended the quarter with 513,699 shares in the company worth $10.27 million at quarter-end.After the reduction, the Sirius XM position represents 1.68% of the fund’s reportable U.S. equity assets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SiriusXM Holding Inc Registered Shs
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: SiriusXM zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: SiriusXM zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: SiriusXM stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu SiriusXM Holding Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SiriusXM Holding Inc Registered Shs
|17,40
|1,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen deutlich fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendierten zu Monatsbeginn zu kräftigen Gewinnen. Der Dow zeigt sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.