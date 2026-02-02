SiriusXM Aktie

WKN DE: A3ELRR / ISIN: US8299331004

02.02.2026 18:18:32

SiriusXM Stock Is Down 14% in One Year, and One Fund Just Cut Its Stake By $3 Million

On February 2, Capital Management Corp disclosed selling 147,767 shares of Sirius XM Holdings (NASDAQ:SIRI) in the fourth quarter, an estimated $3.18 million trade based on quarterly average pricing.According to its SEC filing dated February 2, Capital Management Corp sold 147,767 shares of Sirius XM Holdings during the fourth quarter. The estimated value of the trade was $3.18 million, based on the mean closing price for the period. The fund ended the quarter with 513,699 shares in the company worth $10.27 million at quarter-end.After the reduction, the Sirius XM position represents 1.68% of the fund’s reportable U.S. equity assets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
