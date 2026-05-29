Sirma Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sirma Group hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite hat Sirma Group im vergangenen Quartal 17,5 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sirma Group 16,4 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at