Sirma Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sirma Group hat am 24.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz lag bei 16,0 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 23,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at