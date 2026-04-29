

EQS-Media / 29.04.2026 / 23:01 CET/CEST



Sirma verzeichnet 2025 ein Umsatzwachstum von 31 % und treibt seine KI-Plattformstrategie voran

Der Umsatz belief sich 2025 auf 67 Millionen Euro, während das Unternehmen seine internationale Präsenz ausbaute und seine Sirma.AI Enterprise-Plattform weiterentwickelte, um skalierbare KI-Lösungen auf Unternehmensniveau zu ermöglichen.

Am 29. April veröffentlichte die Sirma Group Holding (Sirma) ihren konsolidierten und geprüften Jahresabschluss für das Jahr 2025.

Die Sirma Group Holding schloss das Jahr 2025 mit einem Umsatz von 67 Millionen Euro, einem EBITDA von 5,3 Millionen Euro und einem Nettogewinn von 2,1 Millionen Euro ab, was einem Umsatzanstieg von 30,77 % gegenüber 2024 entspricht. Wiederkehrende Verträge machten 38 % des Gesamtgeschäfts aus, was den Fokus des Unternehmens auf langfristige Kundenbeziehungen und vorhersehbare Umsatzströme widerspiegelt.

Das Unternehmen baut seine Position als europäische Softwaregruppe, die sich auf die digitale Transformation und KI-Transformation von Unternehmen konzentriert, weiter aus. KI wird zunehmend in die Lösungen, Plattformen und Bereitstellungsmodelle von Sirma integriert, wobei die Gruppe praktischen Anwendungsfällen Vorrang einräumt, die ihren Kunden messbaren geschäftlichen Nutzen bieten.

Europa blieb 2025 mit einem Anteil von 80 % am Umsatz der Hauptmarkt des Unternehmens, gefolgt von Nordamerika mit 10 % und dem Vereinigten Königreich mit 8 %. Das Management ist zuversichtlich, dass Sirmas dezentrales Bereitstellungsmodell die Kundennähe, das Verständnis für regulatorische Anforderungen und die operative Widerstandsfähigkeit fördert und gleichzeitig den Zugang zu internationalen Unternehmensmärkten ermöglicht.

Aufbau einer AI-First-Plattformstrategie

Sirma treibt seine Sirma.AI Enterprise-Plattform als einheitliche Grundlage für die Bereitstellung von KI über Branchen und Regionen hinweg voran. Die Plattform kombiniert Agenten, Workflows, Retrieval-Augmented Generation und hybride LLM-Fähigkeiten, wobei ein starker Fokus auf Datensicherheit , Souveränität und Compliance liegt.

Das strategische Ziel ist es, von der einmaligen Projektabwicklung hin zu wiederverwendbaren, produktisierten KI-Angeboten zu wechseln, die sich im Laufe der Zeit effizienter skalieren lassen. Sirma sieht darin einen entscheidenden Schritt zur Steigerung des Margenpotenzials und der Umsatzvorhersehbarkeit.

Fokus auf Unternehmenssektoren

Die Gruppe konzentriert sich weiterhin auf die Bereiche BFSI, Transport und Logistik, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Fertigung und den öffentlichen Sektor. Ihre Wettbewerbsdifferenzierung beruht auf der Kombination von technischem Fachwissen mit fundierten Branchenkenntnissen und einem praxisorientierten Ansatz bei der Einführung von KI in Unternehmen. Das Unternehmen baut zudem wiederverwendbare Accelerators und branchenspezifische KI-Anwendungsfälle aus, mit dem Ziel, die Time-to-Value für Kunden zu verkürzen und ein breiteres Cross-Selling über verschiedene Branchen hinweg zu unterstützen.

Vertrieb und Partnerschaften

Sirma stärkt seinen strukturierten Unternehmensvertriebsansatz und erweitert die internationale Vertriebsabdeckung in vorrangigen Regionen. Zudem baut das Unternehmen strategische Partnerschaften auf, um den Vertrieb zu beschleunigen und plattformbasierte Umsätze zu skalieren. Dies wird zu einem Übergang von einem dienstleistungsorientierten Geschäftsmodell hin zu einem stärker ökosystemgetriebenen Wachstumsmodell führen.

Mit Blick auf die Zukunft erwartet Sirma ein anhaltendes Wachstum, das durch die Einführung von KI in Unternehmen, die internationale Expansion und einen steigenden Anteil an wiederkehrenden und plattformbasierten Umsätzen gestützt wird. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf den Aufbau einer skalierbaren, sicheren und vertrauenswürdigen europäischen KI-Plattform für Unternehmenskunden.

Sie können am 30. April 2026 um 14:30 Uhr MEZ am Webinar zu den Ergebnissen für 2025 teilnehmen, indem Sie sich unter folgendem Link registrieren: https://www.appairtime.com/event/54537d50-5173-4d6e-a1dc-4c5181c521bc

Lesen Sie hier mehr: https://investors.sirma.com/de/reports-filings/annual-reports/annual-audited-consolidated-report-for-2025