SISM Investors stuft Condor Technologies NV mit Buy-Rating ein

Ernest C. Schlotter, Senior Analyst bei SISM Investors mit Sitz in Zürich, Schweiz, und laut StarMine, einem ehemals zu Thomson Reuters gehörenden Unternehmen, ein Vier-Sterne-Analyst, veröffentlichte am 4. Oktober 2022 einen achtseitigen Bericht über Condor Technologies NV (MLMFI.PA ISIN: BE6252013725). Der Bericht enthält eine Zielbewertung für die nächsten 12-24 Monate und eine Analystenbewertung/Empfehlung. SISM Investors konnte sein 12-Monats-Kursziel von 97,50 € durch die Bewertung des Unternehmens auf Basis einer Analyse vergleichbarer Unternehmen in der Dental- und Medizinbedarfsbranche erreichen. LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN ANALYSEBERICHT VON CONDOR TECHNOLOGIES

So heißt es in dem Bericht des Analysten Schlotter: "Die neue digitale Technologie ist im Begriff, die Zukunft der Zahnmedizin rasant zu verändern. Außerdem hat die Pandemie maßgeblich dazu beigetragen, die technologische Revolution voranzutreiben. Condor konkurriert in diesem am stärksten wachsenden Segment des Dentalmarktes und entwickelt, produziert und vertreibt zahnmedizinische Intraoralscanner auf dem europäischen und internationalen Markt. Das neueste in der Entwicklung befindliche Flaggschiff-Produkt ist der "ARCH 1". Der weltweit erste softwaregesteuerte intra-orale Tray-Scanner arbeitet für die Erstellung von 3D-Bildern mit mehreren Kameras, ist 5G-kompatibel und kann auch in der Teledentistry eingesetzt werden."

Schlotter ergänzt: "Der Anstieg der Übernahmen und umfangreiche Investitionen im Jahr 2022 sind Treiber für den Markt für Dentalgeräte. Condor Technologies hat sein IOS-Technologieprodukt der ersten Generation nach Abschluss der Entwicklung für sechsundzwanzig Millionen Euro verkauft. Der sich schnell wandelnde Markt für zahnmedizinische Geräte ist ein wachstumsstarkes Geschäft, das hohe Margen verspricht. Wir sind davon überzeugt, dass Condor künftig einen erheblichen Shareholder Value schaffen kann. Sein Flaggschiff, der "ARCH 1", ist führend bei der Revolutionierung des Marktes für intraorale Dentalgeräte, und das Unternehmen engagiert sich mit hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung, um weitere neue Technologien und Produkte auf den Markt zu bringen. Wir rechnen bis 2024 mit einem Umsatz von 66,1 Mio. € und einem Gewinn je Aktie von 4,48 €, was 97,50 € je Aktie entspricht."

© SISM Research 2022 Offenlegung: SISM Investors hat von einem Beratungsunternehmen für Investor Relations, das vom Emittenten beauftragt wurde, eine Vergütung für die Bereitstellung von Research-Coverage für einen Zeitraum von nicht weniger als einem Jahr erhalten. SISM Investors hat für diese Dienstleistungen, die für oder bezüglich des Emittenten erbracht wurden, ein Honorar von 15.000 CHF erhalten: Bitte lesen Sie den Disclaimer am Ende des Analyseberichts.

