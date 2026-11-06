06.11.2026 06:31:28

SIT Az nominativa: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SIT Az nominativa hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,04 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SIT Az nominativa 0,090 EUR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat SIT Az nominativa mit einem Umsatz von insgesamt 75,0 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,00 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

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