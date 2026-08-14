Sita Enterprises legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sita Enterprises hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Sita Enterprises hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,7 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 87,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at