Sita Enterprises stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sita Enterprises hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Sita Enterprises hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,26 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,660 INR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 735,24 Prozent auf 26,3 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at