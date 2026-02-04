Sita Enterprises verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sita Enterprises hat am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,58 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -2,700 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 188,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,8 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum -7,7 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at