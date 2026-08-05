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05.08.2026 06:31:29
SITE Centers vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
SITE Centers hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,880 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 10,8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 67,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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