SITE Centers: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SITE Centers hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

SITE Centers hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,07 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SITE Centers in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 70,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 27,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 90,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at