SiteOne Landscape Supply: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SiteOne Landscape Supply hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 3,14 USD gegenüber 2,86 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 1,53 Milliarden USD gegenüber 1,46 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at