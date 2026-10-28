SiteOne Landscape Supply Aktie
WKN DE: A2AJXA / ISIN: US82982L1035
|
28.10.2026 11:21:16
SiteOne Landscape Supply, Inc. Q3 Profit Rises
(RTTNews) - SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) released earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $63.9 million, or $1.46 per share. This compares with $59.1 million, or $1.31 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.6% to $1.291 billion from $1.258 billion last year.
SiteOne Landscape Supply, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $63.9 Mln. vs. $59.1 Mln. last year. -EPS: $1.46 vs. $1.31 last year. -Revenue: $1.291 Bln vs. $1.258 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SiteOne Landscape Supply Inc
|
27.10.26
|Ausblick: SiteOne Landscape Supply präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: SiteOne Landscape Supply zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: SiteOne Landscape Supply verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: SiteOne Landscape Supply gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: SiteOne Landscape Supply stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu SiteOne Landscape Supply Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SiteOne Landscape Supply Inc
|94,50
|2,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed-Zinsentscheid: ATX auf Richtungssuche -- DAX etwas höher -- US-Börsen starten freundlich -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI sehr stark
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. An der Wall Street sind unterschiedliche Vorzeichen zu sehen. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.