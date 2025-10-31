SiteOne Landscape Supply präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SiteOne Landscape Supply stellte am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,31 USD gegenüber 0,970 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 1,26 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at