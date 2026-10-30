SiteOne Landscape Supply: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SiteOne Landscape Supply hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,31 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 1,29 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,26 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at