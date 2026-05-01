SiteOne Landscape Supply stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SiteOne Landscape Supply lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SiteOne Landscape Supply ein Ergebnis je Aktie von -0,610 USD vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,07 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 940,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 939,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at