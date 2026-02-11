SiteOne Landscape Supply Aktie
WKN DE: A2AJXA / ISIN: US82982L1035
|
11.02.2026 17:03:01
SiteOne Landscape Supply Stock Gains 7% Over Narrower Loss In Q4
(RTTNews) - Shares of SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) are moving up about 7 percent during Wednesday morning trading after the announcement of financial results for its fourth quarter, reporting a net loss of $9 million, or $0.20 per share, attributable to the company, compared to $21.7 million, or $0.48 per share, last year.
The company's stock is currently trading at $160.08, up 7.60 percent or $11.30, over the previous close of $148.78 on the New York Stock Exchange. It has traded between $101.25 and $167.60 in the past one year.
Net sales increased to $1.045 billion from $1.013 billion in the previous year.
