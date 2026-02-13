SiteOne Landscape Supply zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SiteOne Landscape Supply hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SiteOne Landscape Supply in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,05 Milliarden USD im Vergleich zu 1,01 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Verlust je Aktie von 0,202 USD sowie einem Umsatz von 1,05 Milliarden USD gerechnet.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,71 USD erwirtschaftet worden.

SiteOne Landscape Supply hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,70 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,69 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 4,71 Milliarden USD erwartet.

Redaktion finanzen.at